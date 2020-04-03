Коронавирус на Полтавщине: сколько больных и как будут хоронить умерших
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Полтавской ОГА.
3 апреля в Полтавской области известно о 5 больных COVID-19. Такие данные сообщает Минздрав Украины. Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов говорит о 4 инфицированных. Подозрение на инфицирование коронавирусом сообщили 9 лицам. Двое - жители Полтавы, пятеро - горожане с Кременчуга, по одному человеку обнаружили в Верхних Плавнях и Лубнах. Смертельных случаев на это время не зафиксировано.
Однако председатель Полтавской ОГА заявил, что в области готовы к худшему сценарию развития событий и готовятся закупить еще один аппарат для тестирования на коронавирус.
"Сейчас одного аппарата нам хватает. Но все равно мы готовимся к возможному обострению распространения коронавируса. И мы должны быть к этому готовы. Бизнес откликнулся к нам, сейчас ищем поставщика”, - сказал председатель Полтавской ОГА.
Хоронить умерших от COVID-19 будут по специальному алгоритму, который разработало и утвердило Министерство здравоохранения України. Тела будут или сжигать в крематории, или отдавать родным в закрытых гробах, предварительно обработав покойного раствором хлора. На церемонии погребения умершего от коронавируса должно быть не более 10 человек в защитных масках и перчатках. В то же время специальные места для такого вида захоронений администрации выделять не будет.
Тем временем правоохранители Полтавской области устанавливают местонахождение жителя Миргорода, который инфицировался заграницей, вернулся домой и не придерживался режима самоизоляции. Мужчина сбежал в Киев.
Как писали RegioNews ранее, 27 марта в Полтавской области зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. COVID-19 лабораторно подтвердили у 75-летней женщины.
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