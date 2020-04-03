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03 апреля 2020, 16:15 6

В Херсонской области умершую от Covid-19 похоронили без соблюдения спецправил: полиция открыла производство

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03 апреля 2020, 16:15 6
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В Херсонской области в городе Олешки полиция заподозрила возможное нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения эпидемическим инфекционным болезням
Фото: Суспільне
В Херсонской области в городе Олешки полиция заподозрила возможное нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения эпидемическим инфекционным болезням

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Как мы сообщали ранее, один из обнаруженных на Херсонщине случаев заболевания коронавирус оказался летальным. Оказалось, что родственникам отдали для захоронения труп пациентки еще до получения окончательных результатов тестирования на Covid – 19.

Отделением полиции внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по факту смерти от коронавирусной инфекции в Олешковском районе Херсонской области и возможных нарушений санитарных правил и норм.

"Было установлено, что работники Олешковской центральной районной больницы допустили нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемическим и другим инфекционным болезням. Так, 1-го апреля было выдано для погребения труп пациентки указанной больнице до получения окончательных результатов тестирования на инфекционное заболевание Covid - 19. В результате диагноз был подтвержден, а труп похоронен без соблюдения правил, что заведомо могло повлечь распространение этого заболевания", - рассказала пресс-секретарь главного управления Национальной полиции Херсонской области Татьяна Пшонь:

Также пресс-секретарь главного управления Национальной полиции в Херсонской области сообщила, что по указанному факту возбуждено уголовное производство по статье 325-ю части 1-й Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением

По указанной статье предусмотрено наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч неоподактованих минимумов доходов граждан, а также лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, после случая в городе был установлен карантинный пост. В целом в области установлены 11 карантинных постов, где вместе с полицейскими будут работать медики и спасатели.

Такие меры принимаются для противодействия распространения коронавируса. Въезд и выезд из города запрещен. Полицейские оказывают содействие медработникам в проведении бесконтактного замера температуры водителей автотранспорта и их пассажиров, а также спасателям в проведении дезинфекционных мероприятий. Также проводят разъяснительную работу с водителями.

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по Состоянию на 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.


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