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05 ноября 2026, 12:27

Украинские удары остановили 15 российских НПЗ: еще 12 сократили производство

05 ноября 2026, 12:27
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Иллюстрация: ГУР
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Украинские дальнобойные удары нанесли значительный ущерб российской нефтеперерабатывающей отрасли

Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает RegioNews.

По состоянию на конец сентября 2026 года из 38 основных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России 15 были выведены из эксплуатации, еще 12 сократили объемы производства.

В результате общие объемы нефтепереработки на этих предприятиях уменьшились на 55,4% по сравнению с началом года.

Самая сложная ситуация сложилась в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах РФ. Из-за остановки предприятий пострадали мощности "Славнефть-ЯНОС", "Киришинефтегазсинтез", Рязанского НПЗ, Московского НПЗ "Газпромнефть" и "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Совокупно эти компании обеспечивали около 33% общих размеров российской нефтепереработки.

В то же время продолжают работать НПЗ, расположенные в отдаленных регионах России. Среди них – Омский, Ачинский, Хабаровский, Марийский и Ванинский нефтеперерабатывающие заводы.

В сентябре 2026 года общий объем переработки нефти на этих предприятиях составил 906 тысяч баррелей в сутки. Это на 147 тысяч баррелей больше, чем в начале года. Таким образом, на эти заводы приходилось около 24% всей нефтепереработки РФ.

Работа удаленных НПЗ позволяет Кремлю частично компенсировать дефицит горючего. Однако возможности такого замещения ограничены. Доставлять нефтепродукты осложняют нехватку железнодорожного подвижного состава и автомобильных цистерн.

Кроме того, в 2027 году производство на этих предприятиях может сократиться из-за переноса на следующий год технических работ, которые планировали провести в нынешнем году.

О сложности ситуации свидетельствует и решение Кремля ограничить доступ к информации об объемах переработки нефти. Соответствующие изменения предусмотрены указом Владимира Путина от 28 сентября №686. Это усложняет независимый мониторинг отрасли и создает условия для распространения недостоверных данных о производстве нефтепродуктов, в частности дизельного горючего.

По приведенным данным, точные удары Сил обороны Украины по объектам российской нефтяной отрасли нанесли экономике РФ ущерб более чем на 23,2 млрд долларов. Это почти равно совокупному доходу отрасли за 2025 год, составившему 26,6 млрд долларов.

Напомним, в середине октября Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. По словам президента, Украина приостановила атаки на энергетические объекты, чтобы выполнить пожелания Вашингтона. Однако Россия продолжала избивать по украинской энергетике и убивать мирных жителей.

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