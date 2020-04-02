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02 апреля 2020, 15:33 10

Открытый вчера в Черновцах перинатальный центр не сдавали в эксплуатацию

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02 апреля 2020, 15:33 10
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Здание Черновицкого областного перинатального центра не сдано в эксплуатацию, поэтому пользоваться помещением медицинского учреждения запрещено
Здание Черновицкого областного перинатального центра не сдано в эксплуатацию, поэтому пользоваться помещением медицинского учреждения запрещено

Об этом начальник Инспекции государственного архстройконтроля Черновицкого городского совета Сергей Пижівський сообщил в комментарии телеканалу ТВА, пишет RegioNews.

"Принятие в эксплуатацию объектов законченного строительства осуществляется путем выдачи соответствующего сертификата. Соответственно, датой принятия в эксплуатацию законченного объектом строительства является дата выдачи такого сертификата. На сегодня Инспекцией архитектурно-строительного контроля в Черновицкой городского совета соответствующий сертификат не выдавался. И поэтому, согласно части 8 статьи 39 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности", эксплуатация объектов, которые не введены в эксплуатацию, запрещается", – сообщил Пижівський.

Напомним, вчера, 1 апреля в разгар коронавирусного карантина перинатальный центр официально открыли председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук и отстранен от должности председатель облсовета Иван Мунтян. Оба чиновника были без масок и социальной дистанции не придерживались.

Из-за карантина входить в помещения центра не позволили никому, однако заверили, что заведение готово принимать прежде всего врачей для обустройства рабочих мест, палат и т. п.

Власть Буковины решила, что пока помещение областного перинатального центра станет резервной госпитальной базой, куда при необходимости, размещать больных коронавирусом буковинцев.


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