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Александра Василенко
журналист
02 апреля 2020, 14:33 13

Коронавирус на Днепропетровщине: обнаружили новый случай

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02 апреля 2020, 14:33 13
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1 апреля стало известно об инфицировании COVID-19 жительницы Новомосковска Днепропетровской области
Фото: Pixabay
1 апреля стало известно об инфицировании COVID-19 жительницы Новомосковска Днепропетровской области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Днепропетровской ОГА.

Также инфицирование коронавирусом подтвердили у мужа крайней пациентки с COVID-19.

В целом, на 2 апреля в Днепропетровской области лабораторно подтвердили уже 10 случаев коронавируса. Выздоровела 1 человек. Смертей от болезни не зафиксировано.

90 жителей Днепропетровщины уже проверили на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.

Всего в городе с 16 марта в инфекционную больницу № 21 попали 58 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. 1 апреля в областном городе за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 353 человека, сообщила директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник.

Как сообщали RegioNews ранее, глава Днепровского городского совета Борис Филатов заявил о том, что на территории городских кладбищ уже выкопали 600 могил для захоронения погибших от COVID-19.


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