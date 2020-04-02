Коронавирус на Днепропетровщине: обнаружили новый случай
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Днепропетровской ОГА.
Также инфицирование коронавирусом подтвердили у мужа крайней пациентки с COVID-19.
В целом, на 2 апреля в Днепропетровской области лабораторно подтвердили уже 10 случаев коронавируса. Выздоровела 1 человек. Смертей от болезни не зафиксировано.
90 жителей Днепропетровщины уже проверили на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.
Всего в городе с 16 марта в инфекционную больницу № 21 попали 58 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. 1 апреля в областном городе за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 353 человека, сообщила директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник.
Как сообщали RegioNews ранее, глава Днепровского городского совета Борис Филатов заявил о том, что на территории городских кладбищ уже выкопали 600 могил для захоронения погибших от COVID-19.
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