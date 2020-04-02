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Александра Василенко
журналист
02 апреля 2020, 15:06 1

В Черкассах священнослужитель с COVID-19 в тяжелом состоянии

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02 апреля 2020, 15:06 1
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Один из 13 больных коронавирусом пациентов, которые сейчас получают лечение в Черкасской инфекционной больнице, в тяжелом состоянии
Фото: Pixabay
Один из 13 больных коронавирусом пациентов, которые сейчас получают лечение в Черкасской инфекционной больнице, в тяжелом состоянии

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение городского головы Анатолия Бондаренко на личной Facebook-странице.

Самый тяжелый больной - это 48-летний сявщеннослужитель.

"По состоянию на сегодня (2 апреля - ред.) в нашей инфекционной больнице находится 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Один из них, к сожалению, в тяжелом состоянии. Еще 11 горожан имеют на сегодня подозрение на коронавирусную инфекцию”, - написал Бондаренко.

Добавил, что с COVID-положительными черкасщанами посуточно работают по две бригады из 5-ти медицинских работников.

Напомним, что вечером 1 апреля стало известно о 54 подтвержденных случаях инфицирования атипичной пневмонией в Черкасской области. 12 больных - это жители областного центра, 28 инфицированных с Камянки, 6 заболели в Умани, 3 в городе Шпола. По одному COVID-положительному горожанину обнаружили в Городище, Каневе, Смеле и Лысянке.

Как писали RegioNews раньше, в Черкасской области 31 марта стало известно о инфицировании коронавирусом медицинского работника и мужчины из Канева. А в Золотоноше, чтобы заставить горожан соблюдать обсервацию, вызвали полицию.



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