В Черкассах священнослужитель с COVID-19 в тяжелом состоянии

Один из 13 больных коронавирусом пациентов, которые сейчас получают лечение в Черкасской инфекционной больнице, в тяжелом состоянии

Фото: Pixabay

Один из 13 больных коронавирусом пациентов, которые сейчас получают лечение в Черкасской инфекционной больнице, в тяжелом состоянии

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение городского головы Анатолия Бондаренко на личной Facebook-странице. Самый тяжелый больной - это 48-летний сявщеннослужитель. "По состоянию на сегодня (2 апреля - ред.) в нашей инфекционной больнице находится 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Один из них, к сожалению, в тяжелом состоянии. Еще 11 горожан имеют на сегодня подозрение на коронавирусную инфекцию”, - написал Бондаренко. Добавил, что с COVID-положительными черкасщанами посуточно работают по две бригады из 5-ти медицинских работников. Напомним, что вечером 1 апреля стало известно о 54 подтвержденных случаях инфицирования атипичной пневмонией в Черкасской области. 12 больных - это жители областного центра, 28 инфицированных с Камянки, 6 заболели в Умани, 3 в городе Шпола. По одному COVID-положительному горожанину обнаружили в Городище, Каневе, Смеле и Лысянке. Как писали RegioNews раньше, в Черкасской области 31 марта стало известно о инфицировании коронавирусом медицинского работника и мужчины из Канева. А в Золотоноше, чтобы заставить горожан соблюдать обсервацию, вызвали полицию.



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