Правительство одобрило доплату в 1000 гривен для пенсионеров

В среду, 1 апреля Кабмин одобрил инициативы президента на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с мировым кризисом и пандемией коронавируса

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В среду, 1 апреля Кабмин одобрил инициативы президента на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с мировым кризисом и пандемией коронавируса

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Кабинета Министров, передает RegioNews. Сообщается, что пенсионеры, размер пенсии которых не превышает 5 тысяч грн, получат одноразовую помощь в сумме 1 тысяча грн. Также пенсионеры старше 80 лет, и размер пенсии которых меньше 9205 грн, получат ежемесячную выплату в размере до 500 грн. Также Правительство разработало порядок выплаты единовременного пособия для пенсионеров и одобрил индексацию пенсий с мая на 11%. Отмечается, что средний размер повышения составит 260 грн. Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, со следующей недели Правительство ожидает поддержку бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле. Напомним, 26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет. 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.

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