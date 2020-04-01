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01 апреля 2020, 13:49 16

Правительство одобрило доплату в 1000 гривен для пенсионеров

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01 апреля 2020, 13:49 16
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В среду, 1 апреля Кабмин одобрил инициативы президента на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с мировым кризисом и пандемией коронавируса
Фото: telegram
В среду, 1 апреля Кабмин одобрил инициативы президента на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с мировым кризисом и пандемией коронавируса

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Кабинета Министров, передает RegioNews.

Сообщается, что пенсионеры, размер пенсии которых не превышает 5 тысяч грн, получат одноразовую помощь в сумме 1 тысяча грн.

Также пенсионеры старше 80 лет, и размер пенсии которых меньше 9205 грн, получат ежемесячную выплату в размере до 500 грн.

Также Правительство разработало порядок выплаты единовременного пособия для пенсионеров и одобрил индексацию пенсий с мая на 11%.

Отмечается, что средний размер повышения составит 260 грн.

Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, со следующей недели Правительство ожидает поддержку бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле.

Напомним, 26 марта Кабмин Украины предложил Верховной Раде сократить государственный бюджет.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.


коронавирус Кабмин карантин Денис Шмыгаль пенсионеры
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