Председатель Ивано-Франковской ОГА подтвердил третью смерть от коронавируса в области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.
"За последние сутки в области зафиксировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом. В том числе и умершая женщина из Надвирнянского района", - рассказал во время брифинга в.и.о. председателя ОГА Виталий Федорив.
Напомним, 60-летняя жительница Надворной заболела 12 марта, за медицинской помощью не обращалась. 16 марта у нее развился сухой кашель, поднялась температура до 38,2-38,5 градусов. Больная обратилась в инфекционное отделение Надвирнянской ЦРБ, госпитализирована с диагнозом грипп, пневмония. С 19 марта женщина находилась под аппаратом ИВЛ. 24 марта она умерла. Ее муж в областной клинической больнице в изоляции. Анализы ее направили в Киев для проверки на COVID-19.
Правда в статистических данных от Министерства охраны здоровья этот случай пока не зафиксирован.
в настоящее время в области 92 случая подозрения на коронавирус.
"Мы получили 67 результатов лабораторных исследований, из них 24 - положительные, 3 из которых летальные случаи, 43 результаты отрицательные", - сообщил главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.
В Ивано-Франковске зафиксировано 9 больных, из них один летальный. Тисменицкий район - 4 случая, из них один летальный. Надворнянский - 4, из них 1 летальный. Снятинский район - 4 случая. Косовский - 1 случай. Калуский - 1 случай, город Болехов - 1 случай.
Брифинг по поводу корогнавірусної инфекции в области
Опубликовано Ивано-Франковская областная государственная администрация Пятница, 27 марта 2020 г.
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