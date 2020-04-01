В Полтавской области коронавирусом заразился годовалый ребенок
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Полтавскую ОГА.
1 апреля в Полтавской области известно о 13 подозрениях на коронавирус. У троих пациентов диагноз "атипичная пневмония” подтвердил ПЦР-тест. Экспресс-тест показал наличие COVID-19 в организме годовалого ребенка.
"Относительно подозрений, их у нас 13. И в том числе ребенок, которому один год и два месяца. У этого ребенка предварительно был положительный экспресс-тест. Сейчас ждем результатов ПЦР-исследований. К этому надо относиться очень серьезно, ведь речь идет не только о Полтаве и Кременчуге. Эти случаи из области”, – сказал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.
Также в Полтавской области удалось установить "нулевого” носителя коронавируса, то есть, человека, который первым занес инфекцию в регион. Это молодая женщина, которая недавно вернулась из Польши. На самочувствие не жаловалась, но находилась на самоизоляцию в связи с инфицированием матери. ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным.
"Именно дочку можно считать "нулевым пациентом" на Полтавщине. Сейчас она находится на самоизоляции”, - рассказал Олег Синегубов.
Мать инфицированной женщины из Кременчуга стала второй пациенткой, у которой диагностировали "китайский” вирус. Городской голова Виктор Малецкий на личной Facebook-странице сообщил, что женщине 69 лет и она находится в отдельном боксе в инфекционной больнице Кременчуга. Ее состояние удовлетворительное, необходимости в кислородной терапии нет.
Первый известный случай инфицирования COVID-19 тоже подтвердили в Кременчуге. Тогда речь шла о 75-летней женщине, которую госпитализировали с предварительным диагнозом "пневмония”. За пределы страны она не выезжала.
Как информировали RegioNews ранее, по данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.
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