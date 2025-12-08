Інцидент стався нещодавно. Під час спроби правоохоронців затримати пса Амура, він вкусив кількох поліцейських. Власник тварини, 31-річний місцевий мешканець та ветеран ЗСУ, який отримав поранення під час служби, був затриманий і взятий під варту

Про це повідомляє Полтавщина, передає RegioNews.

Суд ухвалив рішення про цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом для власника пса, що дозволяє йому залишатися вдома під постійним контролем, але обмежує пересування.

Постраждалих правоохоронців оглянули медики. У них множинні укуси кінцівок, проте стан оцінюють як середньої тяжкості. Лікування проходять амбулаторно, що дозволяє їм залишатися вдома та поступово відновлюватися.

Інцидент викликав значний резонанс у громаді через поєднання обставин: герой війни, який має психологічні та фізичні травми, домашній улюбленець із агресивною поведінкою та участь правоохоронців. Ситуація ще раз підкреслює важливість контролю за тваринами та дотримання правил безпеки при взаємодії з ними.

Власник пса та правоохоронні органи співпрацюють для того, щоб подібних інцидентів надалі не повторювалося, а собака Амур повернувся до безпечного середовища вдома.

