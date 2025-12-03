13:58  03 грудня
03 грудня 2025, 12:53

У центрі Полтави п'яний водій зніс паркан і меморіальні щити

03 грудня 2025, 12:53
Фото: Патрульна поліція Полтавської області
У середу, 3 грудня, близько 1:00 ночі в центрі Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода. 

Про це повідомила Патрульна поліція Полтавської області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Renault Logan, рухаючись вулицею Симона Петлюри, не зупинився на перехресті з вулицею Соборності та на швидкості зніс паркан Каштанової алеї.

Внаслідок зіткнення пошкоджено три щити з портретами загиблих захисників у проєкті "Полтава пам'ятає героїв". Автомобіль зупинився біля протилежної частини паркану.

Під час спілкування з водієм інспектори встановили, що після ДТП він вживав алкоголь. Огляд за допомогою приладу Драгер показав 1,84 проміле.

На водія складено протоколи про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на Хмельниччині маршрутка з пасажирами врізалась в дерево. Внаслідок ДТП 62-річний водій та четверо пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх, отримали травми. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

ДТП Полтава алкоголь водій огорожа меморіальні щити
