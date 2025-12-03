У центрі Полтави п'яний водій зніс паркан і меморіальні щити

Фото: Патрульна поліція Полтавської області

У середу, 3 грудня, близько 1:00 ночі в центрі Полтави сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомила Патрульна поліція Полтавської області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Renault Logan, рухаючись вулицею Симона Петлюри, не зупинився на перехресті з вулицею Соборності та на швидкості зніс паркан Каштанової алеї.

Внаслідок зіткнення пошкоджено три щити з портретами загиблих захисників у проєкті "Полтава пам'ятає героїв". Автомобіль зупинився біля протилежної частини паркану.

Під час спілкування з водієм інспектори встановили, що після ДТП він вживав алкоголь. Огляд за допомогою приладу Драгер показав 1,84 проміле.

На водія складено протоколи про адміністративні правопорушення.

