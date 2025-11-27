На Полтавщині водій на смерть збив чоловіка

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 26 листопада близько 18:00 години на вулиці Героїв України у Полтаві. Правоохоронці з'ясовують обставини

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 24-річний водій ВАЗ 2109 наїхав на пішохода. На жаль, від отриманих травм 58-річний чоловік помер в кареті "швидкої допомоги".

"За вказаним фактом слідчим управлінням поліції Полтавщини відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині неповнолітній хлопець сів за кермо автомобіля без відповідних прав під наглядом батька. Ця необачність призвела до серйозної ДТП із постраждалими, а батька вже судитимуть за порушення правил безпеки на дорозі.