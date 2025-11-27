В Харькове трамвай столкнулся с авто: в сети публикуют видео
В социальных сетях публикуют кадры по аварии в Харькове. Известно, что столкнулись легковой автомобиль и трамвай
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Авария произошла 27 ноября на улице Шевченко. Автомобиль "Жигули" столкнулся с трамваем. В социальных сетях публикуют видео с места происшествия. Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие.
По словам очевидцев, на место аварии прибыли медики и полицейские. Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, ранее в Прикарпатье иностранец на Mercedes сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в лечебное учреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
