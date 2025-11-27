Фото: Нацполиция

В социальных сетях публикуют кадры по аварии в Харькове. Известно, что столкнулись легковой автомобиль и трамвай

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Авария произошла 27 ноября на улице Шевченко. Автомобиль "Жигули" столкнулся с трамваем. В социальных сетях публикуют видео с места происшествия. Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие.

По словам очевидцев, на место аварии прибыли медики и полицейские. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее в Прикарпатье иностранец на Mercedes сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в лечебное учреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.