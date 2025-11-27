Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На трассе столкнулись грузовик DAF и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

В результате столкновения водителя микроавтобуса зажало поврежденными частями авто. Чрезвычайники с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего и передали его бригаде "скорой".

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, днем 25 ноября на Полтавщине легковушка вылетела с дороги и протаранила дерево. Водитель авто и пассажир получили травмы, их госпитализировали.