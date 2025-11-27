Полтава снова с водой: ремонт напорного коллектора завершен

Фото: интернет издание "Полтавщина"

Ночью 27 ноября завершились ремонтные работы на 40-летнем напорном канализационном коллекторе, проходящем под руслом Ворсклы в районе улицы Ахтырский Путь

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Из-за необходимости ремонта водоснабжения временно было прекращено 29 тысяч абонентов.

Как сообщил руководитель областного КП "Полтававодоканал" Юрий Заставский, сегодня в 4:20 воду начали подавать первым абонентам.

По состоянию на сегодняшний день водоснабжение восстановлено в полном объеме. Водоканал предостерегает: некоторое время вода может иметь ржавый оттенок, а напор на верхних этажах домов может быть несколько слаб.

Подрядчик не только отремонтировал ветку коллектора, но и прокладывает новую, резервную. По словам водоканала, новая линия будет заложена ниже зоны промерзания и транспортных нагрузок, будет иметь большую пропускную способность и срок службы более 50 лет, что полностью устранит риск аварийных сбросов в Ворсклу.

Напомним, 3 25 по 27 ноября в Полтаве из-за ремонта напорного канализационного коллектора в Затуринские очистные сооружения отсутствовало централизованное водоснабжение.