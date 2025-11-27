11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
27 ноября 2025, 10:15

Полтава снова с водой: ремонт напорного коллектора завершен

27 ноября 2025, 10:15
Фото: интернет издание "Полтавщина"
Ночью 27 ноября завершились ремонтные работы на 40-летнем напорном канализационном коллекторе, проходящем под руслом Ворсклы в районе улицы Ахтырский Путь

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Из-за необходимости ремонта водоснабжения временно было прекращено 29 тысяч абонентов.

Как сообщил руководитель областного КП "Полтававодоканал" Юрий Заставский, сегодня в 4:20 воду начали подавать первым абонентам.

По состоянию на сегодняшний день водоснабжение восстановлено в полном объеме. Водоканал предостерегает: некоторое время вода может иметь ржавый оттенок, а напор на верхних этажах домов может быть несколько слаб.

Подрядчик не только отремонтировал ветку коллектора, но и прокладывает новую, резервную. По словам водоканала, новая линия будет заложена ниже зоны промерзания и транспортных нагрузок, будет иметь большую пропускную способность и срок службы более 50 лет, что полностью устранит риск аварийных сбросов в Ворсклу.

Напомним, 3 25 по 27 ноября в Полтаве из-за ремонта напорного канализационного коллектора в Затуринские очистные сооружения отсутствовало централизованное водоснабжение.

Полтава вода ремонт водоснабжение труба коллектор
