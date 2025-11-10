Иллюстративное фото

В Карловке Полтавской области суд рассмотрел дело мужчины, который отказывался от повестки. Делал он это дважды

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отмечается, что 12 октября мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию в помещении ТЦК. После этого был составлен акт. Уже 24 октября он снова отказался от повестки и прохождения комиссии. При этом уважительных причин у него не было.

Мужчина признал свою вину, согласился на рассмотрение дела без его участия. Также просил назначить ему штраф.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5100 гривен.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.