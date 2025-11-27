Полтава знову з водою: ремонт напірного колектора завершено

Фото: інтернет видання "Полтавщина"

Вночі 27 листопада завершились ремонтні роботи на 40-річному напірному каналізаційному колекторі, що проходить під руслом Ворскли в районі вулиці Охтирський Шлях

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Через необхідність ремонту водопостачання тимчасово було припинено для 29 тисяч абонентів.

Як повідомив керівник обласного КП "Полтававодоканал" Юрій Заставський, сьогодні о 4:20 воду почали подавати до перших абонентів.

Станом на зараз водопостачання відновлено у повному обсязі. Водоканал застерігає: певний час вода може мати іржавий відтінок, а напір на верхніх поверхах будинків може бути дещо слабким.

Підрядник не лише відремонтував стару гілку колектора, а й прокладає нову, резервну. За словами водоканалу, нова лінія буде закладена нижче зони промерзання та транспортних навантажень, матиме більшу пропускну здатність і термін служби понад 50 років, що повністю усуне ризик аварійних скидів у Ворсклу.

Нагадаємо, 3 25 по 27 листопада у Полтаві через ремонт напірного каналізаційного колектора до Затуринських очисних споруд було відсутнє централізоване водопостачання.