Полтава на два дня останется без воды: что нужно знать

С 25 по 27 ноября в Полтаве из-за ремонта напорного канализационного коллектора в Затуринские очистные сооружения будет отсутствовать централизованное водоснабжение

Об этом сообщает "Полтаваоблнерго", передает RegioNews.

В то же время коммунальщики предупреждают, что теплоснабжение будет работать в штатном режиме.

Отмечается, что 34 котельных предприятия, подпадающих под отключение, продолжат поставлять тепло в дома полтавчан. Для этого совместно с городским советом, ГСЧС и водоканалом организуют подвоз воды автоцистернами в котельные, чтобы обеспечить работу систем теплоснабжения.

Кроме того, в эти дни горячее водоснабжение будет временно отсутствовать по ряду адресов в разных районах города.

Местные жители просят заблаговременно позаботиться о запасах воды и ориентироваться на временные изменения в услугах горячего водоснабжения.

Напомним, на прошлой неделе без водоснабжения остались Сумы. Причина – авария на напорном коллекторе. Для жителей микрорайонов организовали подвоз воды.