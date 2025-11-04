Иллюстративное фото

В Полтаве судили врача, организовавшего схему для уклонения от мобилизации. Он предлагал мужчинам фейковые документы

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале этого года мужчина обратился в частный медицинский центр за консультацией по прохождению военно-врачебной комиссии. Директор клиники предложил ему оформить фиктивные документы для уклонения от мобилизации.

Первый вариант: оформление фиктивной медицинской документации с последующей установкой группы инвалидности. Медик обещал гарантированный результат. За такой пакет услуг он просил 15 тысяч долларов.

Также он предлагал другой вариант: изготовление медицинских документов (стационарное лечение и установление медицинского диагноза), после чего клиенту нужно было самостоятельно обращаться к семейному врачу для направления документов на МСЭК. Это было уже 10 тысяч долларов, чуть дешевле.

"Клиент" выбрал второй вариант. В присутствии клиента врач позвонил по телефону медицинскому директору коммунальной больницы и договорился о госпитализации этого мужчины.

Уже в марте и июне мужчина фиктивно проходил лечение в неврологическом отделении больницы. За это он передал директору частной клиники по двум траншам 10 тысяч долларов.

На суде медик признал вину. По решению суда он должен заплатить 416 тысяч гривен штрафа.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.