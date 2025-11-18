Суммы остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Сумах произошла авария на напорном коллекторе, из-за чего город остался без водоснабжения. Для жителей микрорайонов организовали подвоз воды

Об этом сообщает Сумская ГВА, передает RegioNews.

"В связи с аварией на напорном коллекторе приостановлена работа всех водозаборов", – говорится в сообщении.

Подвоз технической воды для населения организован на постоянной основе в микрорайонах города:

ул. Героев Крут 60 (супер маркет "САМ");

пр-т Михаила Лушпы 13(Новая Почта);

ул. СГГ 20;

ул. Харьковская, 7;

пересечение ул. Ахтырская и Августовская;

ул. Юбилейная 10;

ул. Ильинская 48 (3-я поликлиника);

пр-т Шевченко, 20;

ул. Привокзальная 6;

ул. Барановская 92;

ул. Металлургов 17 (супермаркет "САМ");

ул. Бориса Гмыри 14 (конечная остановка).

Ранее в МВА сообщили о прорыве на коллекторе. Аварийно-ремонтные работы продолжаются всю ночь и продолжаются сейчас.

Ликвидация порыва требует дополнительного времени, водоснабжение будет возобновлено после завершения аварийных работ в кратчайшие сроки.

Напомним, на прошлой неделе в Лубенском обществе Полтавской области произошла авария на линии электропередач. Город остался без электроэнергии и водоснабжения.