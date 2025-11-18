Суммы остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе
В Сумах произошла авария на напорном коллекторе, из-за чего город остался без водоснабжения. Для жителей микрорайонов организовали подвоз воды
Об этом сообщает Сумская ГВА, передает RegioNews.
"В связи с аварией на напорном коллекторе приостановлена работа всех водозаборов", – говорится в сообщении.
Подвоз технической воды для населения организован на постоянной основе в микрорайонах города:
- ул. Героев Крут 60 (супер маркет "САМ");
- пр-т Михаила Лушпы 13(Новая Почта);
- ул. СГГ 20;
- ул. Харьковская, 7;
- пересечение ул. Ахтырская и Августовская;
- ул. Юбилейная 10;
- ул. Ильинская 48 (3-я поликлиника);
- пр-т Шевченко, 20;
- ул. Привокзальная 6;
- ул. Барановская 92;
- ул. Металлургов 17 (супермаркет "САМ");
- ул. Бориса Гмыри 14 (конечная остановка).
Ранее в МВА сообщили о прорыве на коллекторе. Аварийно-ремонтные работы продолжаются всю ночь и продолжаются сейчас.
Ликвидация порыва требует дополнительного времени, водоснабжение будет возобновлено после завершения аварийных работ в кратчайшие сроки.
Напомним, на прошлой неделе в Лубенском обществе Полтавской области произошла авария на линии электропередач. Город остался без электроэнергии и водоснабжения.