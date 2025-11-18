09:28  18 ноября
18 ноября 2025, 11:37

Суммы остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе

18 ноября 2025, 11:37
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Сумах произошла авария на напорном коллекторе, из-за чего город остался без водоснабжения. Для жителей микрорайонов организовали подвоз воды

Об этом сообщает Сумская ГВА, передает RegioNews.

"В связи с аварией на напорном коллекторе приостановлена работа всех водозаборов", – говорится в сообщении.

Подвоз технической воды для населения организован на постоянной основе в микрорайонах города:

  • ул. Героев Крут 60 (супер маркет "САМ");
  • пр-т Михаила Лушпы 13(Новая Почта);
  • ул. СГГ 20;
  • ул. Харьковская, 7;
  • пересечение ул. Ахтырская и Августовская;
  • ул. Юбилейная 10;
  • ул. Ильинская 48 (3-я поликлиника);
  • пр-т Шевченко, 20;
  • ул. Привокзальная 6;
  • ул. Барановская 92;
  • ул. Металлургов 17 (супермаркет "САМ");
  • ул. Бориса Гмыри 14 (конечная остановка).

Ранее в МВА сообщили о прорыве на коллекторе. Аварийно-ремонтные работы продолжаются всю ночь и продолжаются сейчас.

Ликвидация порыва требует дополнительного времени, водоснабжение будет возобновлено после завершения аварийных работ в кратчайшие сроки.

Напомним, на прошлой неделе в Лубенском обществе Полтавской области произошла авария на линии электропередач. Город остался без электроэнергии и водоснабжения.

