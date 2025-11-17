В Полтаве женщина распространяла информацию о ТЦК: как ее наказали

Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

32-летняя жительница Полтавы весной присоединилась к Telegram-каналу "Где повестки Полтава?". Летом она опубликовала пять сообщений о расположении патрулей в разных районах города.

Суд признал ее виновной. Ей назначили пять лет лишения свободы. Однако женщина признала вину и пошла на сделку со следствием. Поэтому ее освободили от реального наказания и установили год испытательного срока. В настоящее время она должна регистрироваться в органе пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не может выезжать за границу без разрешения.

Напомним, ранее в Днепропетровской области судили женщину, которая писала в пророссийский чат-бот . В частности, она сообщала им о перевозке военной техники – танков на седельных тягачах, а также о выгрузке из фур минометов "Васильок". При этом на суде она признала часть частично, заявив, что она не собиралась информировать россиян.