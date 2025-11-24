Полтава на два дні залишиться без води: що потрібно знати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З 25 по 27 листопада у Полтаві через ремонт напірного каналізаційного колектора до Затуринських очисних споруд буде відсутнє централізоване водопостачання

Про це повідомляє "Полтаваоблнерго", передає RegioNews.

Водночас комунальники попереджають, що теплопостачання працюватиме у штатному режимі.

Зазначається, що 34 котельні підприємства, які підпадають під відключення, продовжать постачати тепло в будинки полтавців. Для цього спільно з міською радою, ДСНС та водоканалом організують підвезення води автоцистернами до котелень, щоби забезпечити роботу систем теплопостачання.

Окрім того, в ці дні гаряче водопостачання буде тимчасово відсутнє за низкою адрес у різних районах міста.

Місцеві жителі просять завчасно подбати про запаси води та орієнтуватися на тимчасові зміни у послугах гарячого водопостачання.

Нагадаємо, минулого тижня без водопостачання залишилися Суми. Причина –аварія на напірному колекторі. Для жителів мікрорайонів організували підвіз води.