На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины

Фото: Национальная полиция

В среду, 19 ноября, в селе Староаврамовка Хорольской общины местные жители заметили в водоеме тело мужчины и сообщили об этом правоохранителям

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передає RegioNews.

Уточняется, что информация поступила в отделение полиции в Хороле около 15:30. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и криминалисты.

Полицейские установили, что погибший – 58-летний житель этого же села.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, 2 ноября в Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины. Причину смерти и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее в Черновицкой области спасатели достали из пруда тело 85-летней женщины. Тело передали правоохранителям.