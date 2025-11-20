На Полтавщині у ставку виявили тіло 58-річного чоловіка

Фото: Національна поліція

У середу, 19 листопада, у селі Староаврамівка Хорольської громади місцеві жителі помітили у водоймі тіло чоловіка та повідомили про це правоохоронців

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що інформація надійшла до відділення поліції у Хоролі близько 15:30. На місце події прибули слідчо-оперативна група та криміналісти.

Поліцейські встановили, що загиблий – 58-річний мешканець цього ж села.

Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, 2 листопада на Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки. Причина смерті та обставини події встановлюють правоохоронці.

Раніше на Буковині рятувальники дістали зі ставка тіло 85-річної жінки. Тіло передали правоохоронцям.