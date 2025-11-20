На Полтавщині у ставку виявили тіло 58-річного чоловіка
У середу, 19 листопада, у селі Староаврамівка Хорольської громади місцеві жителі помітили у водоймі тіло чоловіка та повідомили про це правоохоронців
Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.
Зазначається, що інформація надійшла до відділення поліції у Хоролі близько 15:30. На місце події прибули слідчо-оперативна група та криміналісти.
Поліцейські встановили, що загиблий – 58-річний мешканець цього ж села.
Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група поліції.
Нагадаємо, 2 листопада на Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки. Причина смерті та обставини події встановлюють правоохоронці.
Раніше на Буковині рятувальники дістали зі ставка тіло 85-річної жінки. Тіло передали правоохоронцям.