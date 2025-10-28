Фото: ГСЧС

В селе Новоселица Кельменецкой общины 26 октября на поверхности местного ставка обнаружили тело женщины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На место вызвали спасателей. Они подняли тело 85-летней утопленницы на берег.

Тело передали правоохранителям. Обстоятельства смерти женщины выясняются.

Напомним, в конце сентября на Полтавщине нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся. Его тело обнаружили в водоеме, а рядом плавала его резиновая одноместная лодка.