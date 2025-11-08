17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
08 ноября 2025, 20:20

В Полтаве мужчина продавал фейковые повестки: как его наказали

08 ноября 2025, 20:20
Иллюстративное фото
Шевченковский районный суд города Полтавы вынес приговор мужчине, который подделывал повестки и продавал их военнообязанным. Стало известно, как его накажут

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Мужчина вместе с сообщником организовал схему по подделке официальных документов — повесток в ТЦК и СП. Он производил бланки повесток с фиктивными подписями и гербовыми печатями, после чего передавал их сообщнику для внесения персональных данных покупателей.

Отмечается, что фейковые повестки мужчина делал на территории одного из частных заведений Полтавщины. Известно о по меньшей мере 60 изготовленных повестках.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако суд уволил его от отбывания наказания с испытательным сроком два года. Суд учел раскаяние мужчины, а также благотворительный взнос на нужды ВСУ в размере 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили мужчину, который продавал фейковые повестки . На подделках были гербовые печати и подписи. С такими "документами" военнообязанные могли обманывать ТЦК, ведь те не могли бы выдать "вторую повестку".

уклонение от мобилизации суд Полтава
