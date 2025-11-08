17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2025, 20:20

У Полтаві чоловік продавав фейкові повістки: як його покарали

08 листопада 2025, 20:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Шевченківський районний суд міста Полтави виніс вирок чоловіку, який підробляв повістки та продавав їх військовозобов'язаним. Стало відомо, як його покарають

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Чоловік разом зі спільником організував схему з підроблення офіційних документів — повісток до ТЦК та СП. Він виготовляв бланки повісток із фіктивними підписами та гербовими печатками, після чого передавав їх спільнику для внесення персональних даних покупців.

Зазначається, що фейкові повістки чоловік робив на території одного з приватних закладів Полтавщини. Відомо про щонайменше 60 виготовлених повісток

Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, однак суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним строком два роки. Суд врахував каяття чоловіка, а також благодійний внесок на потреби ЗСУ у розмірі 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили чоловіка, який продавав фейкові повістки. На підробках були гербові печатки й підписи. З такими "документами" військовозобов'язані могли обманювати ТЦК, адже ті не могли б видати "другу повістку".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації суд Полтава
12 тисяч євро за "подорож" за кордон: на Прикарпатті викрили нову схему для ухилянтів
06 листопада 2025, 21:25
"Квиток" за 8 тисяч доларів: на Одещині викрили ділка, який розробив схему "втечі" для ухилянтів
06 листопада 2025, 18:45
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Молочні продукти "на вагу золота": які ціни в Україні на кефір, сметану та молоко
08 листопада 2025, 22:20
Переможниця Холостяка розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб вона з ним зустрічалась
08 листопада 2025, 21:40
На Прикарпатті чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці
08 листопада 2025, 21:20
На Харківщині повністю зупинилась робота ТЕС: що відомо
08 листопада 2025, 20:55
У Запоріжжі аферистка пропонувала фейкову роботу за кордоном і виманювала гроші
08 листопада 2025, 20:35
У Верховному суді винесли вирок старшому інспектору поліції, який продав на OLX шолом з місця аварії
08 листопада 2025, 19:55
На Запорізькому напрямку росіяни віддають своїх у рабство своїх же солдатів, які не хочуть йти у штурми
08 листопада 2025, 19:30
Відключення світла 9 листопада: в Укренерго попередили українців про обмеження на неділю
08 листопада 2025, 19:10
Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість жертв зросла
08 листопада 2025, 18:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »