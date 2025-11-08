Ілюстративне фото

Шевченківський районний суд міста Полтави виніс вирок чоловіку, який підробляв повістки та продавав їх військовозобов'язаним. Стало відомо, як його покарають

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Чоловік разом зі спільником організував схему з підроблення офіційних документів — повісток до ТЦК та СП. Він виготовляв бланки повісток із фіктивними підписами та гербовими печатками, після чого передавав їх спільнику для внесення персональних даних покупців.

Зазначається, що фейкові повістки чоловік робив на території одного з приватних закладів Полтавщини. Відомо про щонайменше 60 виготовлених повісток

Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, однак суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним строком два роки. Суд врахував каяття чоловіка, а також благодійний внесок на потреби ЗСУ у розмірі 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили чоловіка, який продавав фейкові повістки. На підробках були гербові печатки й підписи. З такими "документами" військовозобов'язані могли обманювати ТЦК, адже ті не могли б видати "другу повістку".