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02 мая 2025, 23:45

В Харькове делец продавал повестки ухилянтам

02 мая 2025, 23:45
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Фото: прокуратура
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В Харькове разоблачили мужчину, который устроил "бизнес на мобилизации". Он продавал фейковые документы, которые спасали от мобилизации.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харькове разоблачили дельца, продававшего повестки. 45-летний мужчина искал военнообязанных, которые хотели уклониться от мобилизации. Он им предлагал повестки на отправку с приказом явиться в районный ОРТЦК и СП г. Харьков. Повестки были соответствующими подписями и гербовой печатью.

Если военнообязанного останавливали ТЦК, они не могли бы дать ему еще одну повестку в течение месяца. Когда срок истекал, клиент покупал еще одну подделку.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили медиков, продававших фейковые справки. С такими документами военнообязанные могли уехать за границу.

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