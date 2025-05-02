Фото: прокуратура

В Харькове разоблачили мужчину, который устроил "бизнес на мобилизации". Он продавал фейковые документы, которые спасали от мобилизации.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харькове разоблачили дельца, продававшего повестки. 45-летний мужчина искал военнообязанных, которые хотели уклониться от мобилизации. Он им предлагал повестки на отправку с приказом явиться в районный ОРТЦК и СП г. Харьков. Повестки были соответствующими подписями и гербовой печатью.

Если военнообязанного останавливали ТЦК, они не могли бы дать ему еще одну повестку в течение месяца. Когда срок истекал, клиент покупал еще одну подделку.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили медиков, продававших фейковые справки. С такими документами военнообязанные могли уехать за границу.