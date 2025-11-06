19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 21:25

12 тысяч евро за "поездку" за границу: на Прикарпатье разоблачили новую схему для уклонистов

06 ноября 2025, 21:25
Фото: Нацполиция
Правоохранители Ивано-Франковской области задержали 62-летнего мужчину, который организовал канал незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Задержали организатора схемы после того, как он получил 12 тысяч евро. Известно, что 62-летний местный житель предложил военнообязанным пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. Он перевозил их на собственном автомобиле в приграничную зону. Там он проводил им инструктаж и показывал направление дальнейшего движения.

"Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее судили учителя из Львовской области. Он организовал схему для незаконного пересечения границы. По его словам, помощь ему предложил пограничник, которого он встретил на отдыхе.

полиция Ивано-Франковская область уклонение от мобилизации пересечение границы
