Фото: полиция

Правоохранители завершили расследование в отношении невролога из Ахтырского района. Врач получил взятку за внесение данных в медицинские документы и за заключение

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следователи установили, что пациент обратился к врачу с жалобой на боль в спине. В сентябре-октябре 2025 года медик оформил нужные документы и во время встречи получил 20 тысяч гривен за "помощь". Полиция зафиксировала передачу денег и изъяла средства и медицинские документы.

Врача будут судить по ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее одесский военный медик попался на взятке в $2000 за фальшивые документы об ограниченной пригодности к службе. Фигуранту грозит до 10 лет заключения.