04 листопада 2025, 14:45

У Полтаві судили медика, який торгував інвалідністю для ухилянтів

04 листопада 2025, 14:45
Ілюстративне фото
У Полтаві судили лікаря, який організував схему для ухилення від мобілізації. Він пропонував чоловікам фейкові документи

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому цього року чоловік звернувся у приватний медичний центр за консультацією для проходження військово-лікарської комісії. Директор клініки запропонував йому оформити фіктивні документи для ухилення від мобілізації.

Перший варіант: оформлення фіктивної медичної документації із подальшим встановленням групи інвалідності. Медик обіцяв гарантований результат. За такий "пакет послуг" він просив 15 тисяч доларів.

Також він пропонував інший варіант: виготовлення медичних документів (стаціонарне лікування та встановлення медичного діагнозу), після чого клієнту треба було самостійно звертатися до сімейного лікаря для направлення документів на МСЕК. Це було вже 10 тисяч доларів, трохи дешевше.

"Клієнт" обрав другий варіант. У присутності клієнта лікар зателефонував медичному директору комунальної лікарні й домовився про госпіталізацію цього чоловіка.

Вже в березні та червні чоловік фіктивно проходив лікування у неврологічному відділенні лікарні. За це він передав директору приватної клініки двома траншами 10 тисяч доларів.

На суді медик визнав провину. За рішенням суду, він повинен заплатити 416 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

