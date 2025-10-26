18:20  26 октября
Дожди, ветер и мокрый снег: какой будет погода в Украине 27 октября
13:52  26 октября
Перелезал через вагон: в Одесской области 8-летнего ребенка ударило током
13:21  26 октября
На Ровенщине в кювете нашли авто с погибшим водителем
26 октября 2025, 15:46

В Полтаве организаторы нелегальных игр обманули игроков на 83 млн грн – приговор суда

26 октября 2025, 15:46
Фото: БЕБ
В Полтаве суд вынес приговор Александру Шабельникову, который организовал незаконную схему азартных игр через P2P-переводы. Он получил 5 лет лишения свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По данным следствия, в 2023-2024 годах Александр Шабельников руководил сетью офисов и сайтов, которые маскировались под легальные, но работали незаконно. Через эти сайты игроки перечисляли деньги на банковские карты третьих лиц – "дропов", чтобы скрыть настоящих получателей и усложнить возврат денег.

С мая 2023 года по ноябрь 2024-го через контролируемый им офис поступило более 35,8 млн грн.

В общей сложности на счета участников схемы от игроков поступило около 83,3 млн грн. Часть средств организаторы легализовали из-за "дропов".

Суд учел, что Шабельников заключил соглашение о признании виновности, искренне раскаялся и согласился свидетельствовать против сообщников.

Кроме испытательного срока, он должен оплатить 35 тыс. грн за экспертизу, а арест на его BMW X1 отменен.

Напомним, в Тернополе правоохранители возбудили уголовное производство по факту мошенничества. Жертвой стал 64-летний житель областного центра, потерявший 28 100 долларов США после того, как обратился в онлайн-платформу для инвестиционной деятельности.

суд Полтава решение мошенничество мошенник дропы
16 октября 2025
Бывшая девушка "Холостяка" Цимбалюка впервые прокомментировала их разрыв
26 октября 2025, 18:45
Дожди, ветер и мокрый снег: какой будет погода в Украине 27 октября
26 октября 2025, 18:20
КАБ в Кривом Роге сбила ПВО: один человек получил травмы
26 октября 2025, 17:59
История оживает: в Запорожье посвятили новых довбышей
26 октября 2025, 17:37
Сюрпризы от Трампа и не только
26 октября 2025, 17:07
В Кировоградской области военный автобус столкнулся с пассажирским: подробности ДТП
26 октября 2025, 16:34
Дроны, бомбы, ракеты: что известно об атаках России за неделю
26 октября 2025, 15:27
Один человек погиб, двое ранены из-за обстрелов Харьковщины
26 октября 2025, 14:56
Российские "элитные" подразделения перебрасывают из Донецкой области в Запорожскую
26 октября 2025, 14:32
07 августа 2025
