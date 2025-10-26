В Полтаве организаторы нелегальных игр обманули игроков на 83 млн грн – приговор суда

Фото: БЕБ

В Полтаве суд вынес приговор Александру Шабельникову, который организовал незаконную схему азартных игр через P2P-переводы. Он получил 5 лет лишения свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По данным следствия, в 2023-2024 годах Александр Шабельников руководил сетью офисов и сайтов, которые маскировались под легальные, но работали незаконно. Через эти сайты игроки перечисляли деньги на банковские карты третьих лиц – "дропов", чтобы скрыть настоящих получателей и усложнить возврат денег.

С мая 2023 года по ноябрь 2024-го через контролируемый им офис поступило более 35,8 млн грн.

В общей сложности на счета участников схемы от игроков поступило около 83,3 млн грн. Часть средств организаторы легализовали из-за "дропов".

Суд учел, что Шабельников заключил соглашение о признании виновности, искренне раскаялся и согласился свидетельствовать против сообщников.

Кроме испытательного срока, он должен оплатить 35 тыс. грн за экспертизу, а арест на его BMW X1 отменен.

