26 жовтня 2025, 15:46

У Полтаві організатори нелегальних ігор обдурили гравців на 83 млн грн – вирок суду

26 жовтня 2025, 15:46
Фото: БЕБ
У Полтаві суд ухвалив вирок Олександру Шабельникову, який організував незаконну схему азартних ігор через P2P‑перекази. Він отримав 5 років позбавлення волі, але звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки

Про це пише інтернет видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За даними слідства, у 2023-2024 роках Олексанлр Шабельников керував мережею офісів та сайтів, які маскувалися під легальні, але працювали незаконно. Через ці сайти гравці перераховували гроші на банківські картки третіх осіб – "дропів", щоб приховати справжніх отримувачів і ускладнити повернення грошей.

З травня 2023 року до листопада 2024-го через контрольований ним офіс надійшло понад 35,8 млн грн.

Загалом на рахунки учасників схеми від гравців надійшло близько 83,3 млн грн. Частину коштів організатори легалізували через "дропів".

Суд врахував, що Шабельников уклав угоду про визнання винуватості, щиро розкаявся та погодився свідчити проти спільників.

Окрім іспитового строку, він має сплатити 35 тис. грн за експертизу, а арешт на його BMW X1 скасовано.

Нагадаємо, у Тернополі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства. Жертвою став 64-річний житель обласного центру, який втратив 28 100 доларів США після того, як звернувся до онлайн-платформи для інвестиційної діяльності.

