20:59  13 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
17:44  13 октября
Священник из Днепра сравнил гражданский брак с проституцией
16:55  13 октября
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
13 октября 2025, 20:59

Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области

13 октября 2025, 20:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ во взаимодействии с "Азовоам" и операторами БпЛА отразили попытку наступления армии РФ на Добропольском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Во время наступления враг задействовал подразделения трех мотострелковых бригад и одной бригады морской пехоты и пытался прорвать оборону при поддержке боевой техники. В операции участвовало 17 боевых бронированных машин и один танк.

Во время контрмер украинские подразделения нанесли удары БпЛА и эффективного огневого поражения, сорвав наступление окупантов.

"В результате боя были уничтожены и поражены: 1 танк, 12 боевых бронированных машин и около сотни оккупантов. Остатки вражеских подразделений отступили, понеся значительные потери", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях украинские пограничники отразили очередной штурм россиян в Донецкой области. Были уничтожены 4 танка, 4 БМП-3, 1 МТ-ЛБ, 10 боевых бронемашин.

война ВСУ Донецкая область потери россиян Силы обороны
