Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ во взаимодействии с "Азовоам" и операторами БпЛА отразили попытку наступления армии РФ на Добропольском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Во время наступления враг задействовал подразделения трех мотострелковых бригад и одной бригады морской пехоты и пытался прорвать оборону при поддержке боевой техники. В операции участвовало 17 боевых бронированных машин и один танк.

Во время контрмер украинские подразделения нанесли удары БпЛА и эффективного огневого поражения, сорвав наступление окупантов.

"В результате боя были уничтожены и поражены: 1 танк, 12 боевых бронированных машин и около сотни оккупантов. Остатки вражеских подразделений отступили, понеся значительные потери", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях украинские пограничники отразили очередной штурм россиян в Донецкой области. Были уничтожены 4 танка, 4 БМП-3, 1 МТ-ЛБ, 10 боевых бронемашин.