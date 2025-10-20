Російський КАБ уперше долетів до Полтавщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Труха Полтава.

"Вперше КАБ вдарили/долетіли до Полтавщини. Очікуємо на більш детальну інформацію щодо типу авіабомби”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, що бомби не долетіли до Полтави 20 км.

Згодом стало відомо, що з північно-східного напрямку на територію Полтавщини залетіли дві реактивні керовані авіабомби, які були локаційно втрачені в Полтавському районі.

КАБ розшифровується як "керована авіаційна бомба" – це високоточний авіаційний боєприпас, оснащений системою наведення та аеродинамічними поверхнями для підвищення влучності.