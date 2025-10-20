11:28  20 жовтня
У центрі Полтави водій побив кур'єра доставки
10:55  20 жовтня
У Дніпрі судили пару, яка намагалась підірвати військового
08:24  20 жовтня
На Одещині п'яний водій наїхав на пенсіонерку: жінка загинула
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2025, 12:11

Російський КАБ уперше долетів до Полтавщини

20 жовтня 2025, 12:11
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Керована авіаційна бомба упала біля Полтави

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Труха Полтава.

"Вперше КАБ вдарили/долетіли до Полтавщини. Очікуємо на більш детальну інформацію щодо типу авіабомби”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, що бомби не долетіли до Полтави 20 км.

Згодом стало відомо, що з північно-східного напрямку на територію Полтавщини залетіли дві реактивні керовані авіабомби, які були локаційно втрачені в Полтавському районі.

КАБ розшифровується як "керована авіаційна бомба" – це високоточний авіаційний боєприпас, оснащений системою наведення та аеродинамічними поверхнями для підвищення влучності.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня росіяни атакувала Полтавщину дронами. Внаслідок ударів було пошкоджено підприємство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ Полтава Полтавська область атака КАБ
У центрі Полтави водій побив кур'єра доставки
20 жовтня 2025, 11:28
На Полтавщині затримали чоловіка, який торгував наркотиками
16 жовтня 2025, 19:35
У Полтаві охоронець школи займався сексом із неповнолітньою
16 жовтня 2025, 14:59
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
СБУ проводить обшуки у родичів детектива НАБУ
20 жовтня 2025, 15:19
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
20 жовтня 2025, 14:59
Відомий генерал прийняв нову посаду і працюватиме на Харківщині
20 жовтня 2025, 14:54
У Тернополі водій електросамоката збив жінку і втік
20 жовтня 2025, 14:25
На Одещині судили браконьєра, який наловив риби на 215 тис. грн
20 жовтня 2025, 13:59
Ринок нерухомості: що зараз купують і орендують у Харкові
20 жовтня 2025, 13:46
Смертельна ДТП на Житомирщині: Lexus влетів у вантажівку
20 жовтня 2025, 13:39
В Одесі до 10 років засудили 30-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню доньку цивільної дружини
20 жовтня 2025, 13:36
Масштабна ДТП під Житомиром: зіткнулися п'ять машин
20 жовтня 2025, 13:07
У Дніпрі врятували дикого птаха, який не міг злетіти
20 жовтня 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »