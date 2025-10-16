В Полтаве охранник школы занимался сексом с несовершеннолетней

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интернет-издание "Полтавщина".

Как отмечается, в милицию поступило заявление от отца 14-летней девочки о том, что охранник школы, где учится его дочь, имел с ней сексуальный контакт.

"Согласно материалам дела, 2 октября 2025 года директор одной из полтавских школ стала свидетелем того, как охранник школы занимал ученицу 9 класса. Директор сообщила об этом отцу девочки", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что в сентябре текущего года в женской раздевалке охранник совершил действия сексуального характера, связанные с оральным проникновением в тело 14-летней девушки. В это время несовершеннолетняя в отношении охранника "совершала сексуальную стимуляцию полового члена".

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

