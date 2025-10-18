Ночью россияне атаковали Полтавщину дронами, повреждено предприятие

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 18 октября армия РФ предприняла попытку атаки на Полтавскую область с помощью ударных беспилотников

Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА в Полтавском районе было повреждено складское помещение одного из гражданских предприятий. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, недавно в Полтавской области обезвредили боевую часть вражеского ударного дрона. Полиция напоминает: при обнаружении боеприпасов или подозрительных предметов нельзя их трогать или передвигать.