Ночью россияне атаковали Полтавщину дронами, повреждено предприятие
В ночь на 18 октября армия РФ предприняла попытку атаки на Полтавскую область с помощью ударных беспилотников
Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут.
По его словам, в результате падения обломков БПЛА в Полтавском районе было повреждено складское помещение одного из гражданских предприятий. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, недавно в Полтавской области обезвредили боевую часть вражеского ударного дрона. Полиция напоминает: при обнаружении боеприпасов или подозрительных предметов нельзя их трогать или передвигать.
В Полтавской области задержали мужчину, который торговал наркотикамиВсе новости »
16 октября 2025, 19:35Россияне ударили дронами и ракетами по газовым объектам Полтавщины
16 октября 2025, 09:38
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Клип с ИИ и образ Чудо-Женщины: певица Оля Полякова показала, с чем хочет представить Украину на Евровидении
18 октября 2025, 01:55"Мне очень нравились милфы": Холостяк Тарас Цымбалюк рассказал, какая украинская актриса его возбуждала в юности
18 октября 2025, 01:30Актриса Наталья Денисенко рассказала, сколько зарабатывает мужчина ее мечты
18 октября 2025, 00:55Отношения с Валерием Харчишиным: журналистка Янина Соколова расставила точки над "і"
18 октября 2025, 00:30В Украине резко упали цены на сою: с этим это связано
17 октября 2025, 23:55Что будет с ценами на продукты в Украине из-за ударов РФ по энергетике
17 октября 2025, 23:30"Если бы не наши "Джавелины", Киев был бы захвачен Путиным", – заявление Трампа
17 октября 2025, 21:58Украинские дроны в обмен на Tomahawk: Зеленский предложил Трампу соглашение
17 октября 2025, 21:45В Киевской области 67-летний водитель сбил 14-летнего парня: ребенок погиб на месте
17 октября 2025, 21:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »