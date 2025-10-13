Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Правоохранителям сообщили о надругательстве на могиле, которое произошло 11 октября примерно в 15:00. В ходе проверки полиция установила человека, который мог быть к этому причастен. Ею оказался 54-летний местный житель.

"По данному факту следственным подразделением полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Миргородская окружная прокуратура", - сообщили в полиции.

Напомним, в сентябре в Одессе задержали мужчину, который разбил несколько десятков памятников на кладбище в Пересыпском районе. Мужчине грозит до семи лет заключения.