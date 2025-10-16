У Полтаві охоронець школи займався сексом із неповнолітньою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на інтернет-видання "Полтавщина".

Як зазначається, до правоохоронців надійшла заява від батька 14-річної дівчинки про те, що охоронець школи, де навчається його донька, мав із нею сексуальний контакт.

"Згідно з матеріалами справи, 2 жовтня 2025 року директорка однієї з полтавських шкіл стала свідком того, як охоронець школи обіймав ученицю 9 класу. Директорка повідомила про це батьку дівчинки", – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у вересні поточного року у жіночій роздягальні школи охоронець вчинив дії сексуального характеру, пов’язані з оральним проникненням у тіло 14-річної дівчини. В цей час неповнолітня відносно охоронця "здійснювала сексуальну стимуляцію статевого члену".

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Раніше на Полтавщині затримали іноземця, який катував знайому. Фігуранту оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.