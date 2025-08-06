Знакомство в интернете для жительницы другой области закончилось побоями и пытками

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

По данным следствия, в июле 38-летний мужчина пригласил в гости женщину из другой области, с которой он познакомился в интернете. Через несколько недель после ее приезда он на почве ревности начал избивать и издеваться над ней.

К счастью, женщина смогла сообщить о пытках дочери, которая обратилась в полицию. Правоохранители приехали на место и задержали мужчину.

Фигуранту объявили подозрение. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. и 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Напомним, в Житомире 17-летняя девушка убила парня из-за ревности. Девушка сама сообщила полиции о преступлении, ее задержали.