Лубенский горрайонный суд признал виновной 65-летнюю жительницу Полтавщины Лидию Королеву в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Женщина пыталась избавиться от любовника своей дочери, предложив за его смерть $1500

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Как установило следствие, во второй половине лета 2020 года Королева узнала, что ее дочь, состоящая в браке, начала встречаться с другим мужчиной, пока муж дочери был на заработках в Польше. Когда мужчина вернулся в Украину, Королева настаивала на восстановлении их отношений. После отказа дочери она решила "решить проблему" радикально – из-за убийства ее нового любовника.

В августе 2023 года она обратилась к знакомому мужчине, чтобы найти исполнителя преступления. В ходе встречи в Лохвице Королева передала все детали: адрес, фото, номер телефона, описание привычек и транспортное средство потерпевшего. За убийство она предложила $1500, передав задаток в $200.

Правоохранители организовали спецоперацию и инсценировали убийство потерпевшего. 20 сентября 2023 года пенсионерка поверила в смерть мужчины и передала остальные деньги – $1300, а также $200 за "техпаспорт".

Во время суда Королева отрицала свою вину, утверждая, что просила только "побить" мужчину. Суд признал эти объяснения ложными, а аудио- и видеозаписи доказали, что именно она была инициатором заказного убийства.

Учитывая возраст, отсутствие предварительных судимостей и тяжесть преступления, суд назначил женщине 10 лет лишения свободы с учетом предварительного заключения с 20 сентября 2023 года.

Кроме того, с обвиняемой взыскали почти 6000 гривен за проведение экспертиз, а $1500, переданные в качестве вознаграждения, конфисковали в пользу государства.

