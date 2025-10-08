11:12  08 октября
Фото: pixabay
Дарницкий райсуд столицы назначил три года заключения 36-летнему киевлянину, который летом сообщил о якобы взрывчатке в здании суда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

В июле этого года в полицию поступил анонимный звонок с уведомлением о "заминировании" Дарницкого районного суда. На место прибыли следователи и взрывотехники, тщательно проверившие здание и близлежащую территорию. Взрывоопасные предметы не обнаружили.

Полицейские установили, что ложное сообщение совершил ранее судимый за наркопреступления 36-летний житель Киева. Мотивы своего поступка мужчина объяснить не смог.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

Сейчас суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание – три года лишения свободы.

Напомним, в столице завершили расследование дела в отношении 34-летнего жителя Одесщины, который вместо обещанного ремонта украл у киевлян технику и строительные материалы.

