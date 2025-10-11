Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки

Фото: інтернет видання "Полтавщина"

Лубенський міськрайонний суд визнав винною 65-річну мешканку Полтавщини Лідію Корольову у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Жінка намагалася позбутися коханця своєї доньки, запропонувавши за його смерть $1500

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Як встановило слідство, у другій половині літа 2020 року Корольова дізналася, що її донька, перебуваючи у шлюбі, почала зустрічатися з іншим чоловіком, поки чоловік доньки був на заробітках у Польщі. Коли чоловік повернувся в Україну, Корольова наполягала на відновленні їхніх стосунків. Після відмови доньки вона вирішила "розв’язати проблему" радикально – через вбивство її нового коханця.

У серпні 2023 року вона звернулася до знайомого чоловіка, щоб знайти виконавця злочину. Під час зустрічі в Лохвиці Корольова передала всі деталі: адресу, фото, номер телефону, опис звичок та транспортний засіб потерпілого. За вбивство вона запропонувала $1500, передавши завдаток у $200.

Правоохоронці організували спецоперацію та інсценували вбивство потерпілого. 20 вересня 2023 року пенсіонерка повірила у смерть чоловіка та передала решту грошей – $1300, а також $200 за "техпаспорт".

Під час суду Корольова заперечувала свою провину, стверджуючи, що просила лише "побити" чоловіка. Суд визнав ці пояснення неправдивими, а аудіо- та відеозаписи довели, що саме вона була ініціаторкою замовного вбивства.

З огляду на вік, відсутність попередніх судимостей та тяжкість злочину, суд призначив жінці 10 років позбавлення волі з урахуванням попереднього ув'язнення з 20 вересня 2023 року.

Крім того, з обвинуваченої стягнули майже 6000 гривень за проведення експертиз, а $1500, передані як винагорода, конфіскували на користь держави.

