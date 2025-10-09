Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Их подозревают в самовольном использовании артезианских скважин без специальных разрешений на водопользование и недра.

Следствие установило, что в течение трех лет – с августа 2021-го по июнь 2024-го – предприятие незаконно добыло более 300 тысяч кубометров воды. Такие действия, по заключению судебных экспертиз, привели к значительным финансовым потерям для государства. Эксперты подтвердили, что ущерб оценивается в более чем 450 миллионов гривен.

Прокуратура предъявила обвиняемым иски с требованием компенсировать причиненный ущерб. От одного из них требуют более 60 миллионов гривен, от другого – более 390 миллионов. По версии следствия, оба руководителя действовали с использованием служебного положения, что стало отягчающим обстоятельством в деле.

Им инкриминируют нарушение ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины – незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения и нарушение правил пользования недрами, совершенные должностным лицом, повлекшие тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, в Николаевской области правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного производства питьевой воды. По версии следствия, руководитель предприятия с пособником в течение более года добывали подземные воды без необходимых разрешений, нанеся государству ущерб более чем на 120 миллионов гривен.