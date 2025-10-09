В Киеве будут судить мужчину, убившего собаку
В столице мужчина убил мальтийскую болонку. Известно, что во время инцидента он был пьян
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
33-летний мужчина живет с матерью и братом. В тот день он был дома пьян. Мужчина схватил собаку с применением силы бросил в сторону коридора на пол. Причиной стало то, что ему не понравилось, что песик по кличке Кузя начал лаять. От полученных травм животное погибло.
В настоящее время обвинительный акт в отношении киевлянина направлен в суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит до 8 лет.
Напомним, ранее на Харьковщине мужчина застрелил свою собаку. Это произошло, когда он пытался накормить животное. Правоохранители начали расследование.
09 октября 2025
