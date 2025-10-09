15:49  09 жовтня
09 жовтня 2025, 18:16

На Полтавщині судитимуть двох ексдиректорів КП за незаконний видобуток води на 450 млн грн

09 жовтня 2025, 18:16
Фото: Офіс Генерального прокурора
До суду скеровано обвинувальні акти проти двох колишніх директорів комунального підприємства Новооржицької територіальної громади

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Їх підозрюють у самовільному користуванні артезіанськими свердловинами без спеціальних дозволів на водокористування та надра.

Слідство встановило, що протягом трьох років – із серпня 2021-го по червень 2024-го – підприємство незаконно видобуло понад 300 тисяч кубометрів води. Такі дії, за висновками судових експертиз, призвели до значних фінансових втрат для держави. Експерти підтвердили, що шкода оцінюється у понад 450 мільйонів гривень.

Прокуратура пред'явила до обвинувачених позови з вимогою компенсувати завдані збитки. Від одного з них вимагають понад 60 мільйонів гривень, від іншого – понад 390 мільйонів. За версією слідства, обидва керівники діяли з використанням службового становища, що стало обтяжуючою обставиною у справі.

Їм інкримінують порушення ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України – незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення та порушення правил користування надрами, вчинені службовою особою, що спричинили тяжкі наслідки.

Раніше повідомлялося, на Миколаївщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва питної води. За версією слідства, керівник підприємства з поплічником протягом понад року видобували підземні води без необхідних дозволів, завдавши державі збитків більш ніж на 120 мільйонів гривень.

