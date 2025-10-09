Фото: Офіс Генерального прокурора

До суду скеровано обвинувальні акти проти двох колишніх директорів комунального підприємства Новооржицької територіальної громади

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Їх підозрюють у самовільному користуванні артезіанськими свердловинами без спеціальних дозволів на водокористування та надра.

Слідство встановило, що протягом трьох років – із серпня 2021-го по червень 2024-го – підприємство незаконно видобуло понад 300 тисяч кубометрів води. Такі дії, за висновками судових експертиз, призвели до значних фінансових втрат для держави. Експерти підтвердили, що шкода оцінюється у понад 450 мільйонів гривень.

Прокуратура пред'явила до обвинувачених позови з вимогою компенсувати завдані збитки. Від одного з них вимагають понад 60 мільйонів гривень, від іншого – понад 390 мільйонів. За версією слідства, обидва керівники діяли з використанням службового становища, що стало обтяжуючою обставиною у справі.

Їм інкримінують порушення ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України – незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення та порушення правил користування надрами, вчинені службовою особою, що спричинили тяжкі наслідки.

