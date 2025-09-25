12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
25 сентября 2025, 16:58

Пропавшего 54-летнего мужчину нашли убитым в Черкасской области: злоумышленника задержали с арсеналом оружия

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого обнаружили в лесном массиве

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Корсунщине полиция обнаружила тело пропавшего мужчины и оперативно задержала подозреваемого в его убийстве. 54-летний житель села Млиев уехал из дома 12 сентября и не вернулся. Его разыскивали как без вести пропавшего.

Через несколько дней тело мужчины со следами насильственной смерти нашли в лесном массиве. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 50-летнего жителя Черкасской области. Полицейские установили его местонахождение и при поддержке спецназовцев задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время обыска у задержанного было обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов. После проведения экспертизы Черкасским научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины изъятые предметы приобщили к материалам уголовных производств. Следователи открыли дела по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый находится под арестом, продолжается досудебное расследование. Полиция проверяет обстоятельства инцидента и определяет возможные мотивы преступления.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине раскрыли убийство мужчины, которого местные считали пропавшим без вести. Правоохранители установили, 64-летний сосед заранее планировал убийство 42-летнего знакомого из-за ревности.

