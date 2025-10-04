Фото: поліція

На Полтавщині правоохоронці розшукують подружжя Гутевичів – Руслана та Олену, а також їхнього п’ятирічного сина Руслана Звонкова

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, у ніч із 1 на 2 жовтня родина виїхала з дому на автомобілі "ВАЗ 2110" червоного кольору (номерний знак ВІ6804АР) у напрямку села Ліщинівка Кобеляцького району. Близько 03:30 їхню автівку востаннє бачили в селі Мачухи Полтавського району. Відтоді зв’язку із сім’єю немає.

Прикмети зниклих:

Руслан Гутевич – 1987 р.н., зріст 165 см, худорлявий, очі зелені, чорне волосся, татуювання на правому плечі.

Олена Гутевич – 1987 р.н., зріст 165 см, повної статури, очі зелені, коротка зачіска, татуювання на правому плечі та попереку.

Руслан Звонков – 5 років, русяве волосся, зелені очі, шрам на лівому коліні.

Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження родини або їхнього автомобіля, повідомити за телефонами (0532) 51-77-55 або 102.

