Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцької та Шевченка. Там 15-річний підліток їхав на електросамокаті та зіткнувся з KIA, за кермом якого був 25-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП травмувались водій електросамоката та його 15-річна пасажирка. На місці інциденту їх оглянули медики та відпустили додому. Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини ДТП.

У поліції нагадують, що електросамокат також є транспортним засобом, керування яким вимагає дотримання правил дорожнього руху. Тому важливо не порушувати правила та використовувати засоби індивідуального захисту.

