Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Попередньо, автомобіль Renault Logan, під керуванням 35-річної місцевої водійки зіткнувся з мотоциклом. За кермом двоколісного був 15-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП неповнолітній отримав травми. Його госпіталізували медики.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

