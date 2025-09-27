00:50  26 вересня
27 вересня 2025, 12:10

На Полтавщині неповнолітній постраждав у ДТП

27 вересня 2025, 12:10
Фото: Нацполіція
У Миргороді сталась аварія 26 вересня. Правоохоронці проводять розслідування

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Попередньо, автомобіль Renault Logan, під керуванням 35-річної місцевої водійки зіткнувся з мотоциклом. За кермом двоколісного був 15-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП неповнолітній отримав травми. Його госпіталізували медики.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, вдень 25 вересня на Львівщині Audi вилетіла в кювет. Постраждали три дитини, зокрема немовля.

ДТП аварія Полтавська область
